Bluesky ücretsiz mi, hangi ülkenin? Bluesky kim tarafından kuruldu?

Birçok kullanıcısı bulunan Bluesky bir platformdur ve bu platform üzerinden çeşitli görseller metinler ve videolar paylaşılabilmektedir. Bu uygulama, açık bir sosyal ağ protokolü olan AT Protokol tabanından gelmektedir. Bu protokolü kullanan ilk uygulama olma özelliğine de sahiptir. Aynı zamanda internet sitelerinin teyidini sağlayarak gerçek hesaplar ile sahte hesaplarına yırt edilebilmesini de sağlayan bir uygulamadır.

Ara yüzü Twitter uygulamasının ara yüzüne benzerlik gösteren bir uygulama olan Bluesky’da kullanıcıları kendi hesaplarından belli karakter sınırlamaları bulunan metinler, çeşitli videolar ve görseller paylaşabilmektedir.

Bluesky ücretsiz mi?

Bluesky uygulaması son zamanlarda gözde bir hale gelmiştir. 2025 yılı nisan ayı itibarı ile birçok kullanıcı kazanmış olan bu uygulamada çeşitli paylaşımlar gerçekleştirilebilmektedir.

Tüm kullanıcılarına ücretsiz bir hizmet sunan uygulama Bluesky, temel erişim ve uygulamadaki çeşitli özellikleri kullanabilmek için kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Günlük etkin kullanıcı sayısının 1 ile 10 milyon arasında olduğu nisan ayı istatistikleri itibarıyla açıklanmıştır. Kullanıcı sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır.

Bluesky hangi ülkenindir?

2023 yılının şubat ayında sadece davet edilen kişilerin katılabildiği bir uygulama olarak başlatılan Bluesky uygulamasının kayıtları 2024 yılının şubat ayında açılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir uygulamadır. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yardım kuruluşu olarak ortaya çıkmıştır ve Bluesky Social PBC’ye aittir.

Bluesky uygulamasındaki kullanıcıların verileri ve içeriklerin akışlarını kontrol etme imkanını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden de kullanıcı odaklı ve merkezi olmayan bir sosyal medya uygulaması haline getirilmiştir.

Bluesky kim tarafından kuruldu?

Twitter uygulamasının o dönemdeki şirket CEO’su olan Jack Dorsey, oldukça popüler ve çok kullanıcısı bulunan uygulamalardan biri olan Twitter’ı merkezsiz hale getirme ihtimalini araştırma amacı ile ilk kez 2019 yılında Bluesky uygulamasını kurmuştur.

2019 yılında başlamasına rağmen 2025 yılı nisan ayında popüler hale gelen Bluesky uygulamasının başında CEO olarak Jay Graber bulunmaktadır. 2021 yılında tamamen bağımsız bir uygulama ve platform olarak kullanılmaya başlanan Bluesky uygulamasında ayrıca gönderilere yanıt verilebilir ya da diğer kullanıcılar takip edilebilir.