Bluetooth 5.3 nedir? Ne işe yarar? Bluetooth 5.3 özellikleri

Akıllı cihaz teknolojisi, kullanıcı dostu uygulamalara sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Akıllı cihazların giyilebilir teknolojilerden akıllı telefonlara geniş bir yayılım alanında birbirleriyle eş zamanlı bağlantı kurabilmeleri dijital dünyada önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar farklı cihazlardaki verilerini paylaşma, aktarma ve düzenleyebilmeyi arzu eder. Bulut sistemleri kullanıcılar için veri depolama ve cihaz eşleştirme alanları olarak kullanılır.

Öte yandan bulut sistemleri internete bağımlıdır. İnternet bağlantısı olmayan koşullarda depolama yapılamaz. Bazı medya verileri de mobil veriden karşılanması oldukça masraflı olabilmektedir. Bluetooth bağlantısı internet bağlantısı gerekmeksizin veri aktarımını sağlayabilmektedir.

Bluetooth 5.3 nedir?

Bluetooth 5.3, Bluetooth Special Interest Group (SIG) tarafından 2021 yılında tanıtılan Bluetooth Low Energy (LE) teknolojisinin en güncel ve gelişmiş sürümüdür. Önceki sürümlerdeki özellikler ele alınıp optimize edilerek güncellenmiştir. Kullanıcı geri dönüşlerine göre daha verimli, tasarruflu ve istikrarlı bağlantı hizmeti sunmaktadır. Bluetooth 5.3 her cihazda otomatik olarak güncellenmez. Güncelleme alması için yeni bir donanım çipi gerekir.

Bluetooth 5.3 ne işe yarar?

Bluetooth 5.3 özellikleri arasında kullanıcıların akıllı cihaz deneyimlerini olumlu yönde iyileştirecek yenilikler mevcuttur. Yeni güç kontrolü ve veri sıkıştırma özellikleri sayesinde, özellikle kulaklık, işitme cihazı ve akıllı saat gibi cihazların pil ömrü uzar. Sinyal gönderim sürecindeki doğal kayıplar en aza indirgenmiştir. Bu da daha yoğun bir verinin daha kısa bir sürede aktarılmasını sağlar.

Bluetooth 5.3 özellikleri nelerdir?

Bluetooth özellikleri arasında bu teknoloji enerji tasarrufunun yanı sıra daha iyi bağlantı kalitesi ve kararlılığı sağlar. Bağlantı katmanında yapılan yenilikler ile cihazlar arasındaki bağlantının daha az kopmasını ve sinyal kalitesinin iyileşmesini mümkün kılar. Eşleşen cihazların birbiriyle olan homojen bağlantısı; Wi-Fi veya diğer Bluetooth cihazlarıyla dolu kalabalık sinyal ortamlarında ayırt edicidir. Cihazların dış etkenlerden etkilenmeden veri aktarımı kurması sağlanır.

Ayrıca bağlantı kalitesi düştüğünde akıllı frekans atama teknolojisi sayesinde daha hızlı frekans değiştirir. En uygun frekansa geçiş yapar. Akıllı eşleştirmenin diğer özelliği de geliştirilmiş kanal seçimi yapan algoritmasıdır. Kulaklık vb. cihaz bağlantılarında sesin ve komutların daha hızlı iletilmesini sağlayarak senkronizasyon sorunlarını azaltır.