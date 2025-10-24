HABER

Bluetooth 5.4 nedir, önceki sürümlerden farkı nedir?

Bluetooth teknolojisinin 20. yüzyılın sonlarına kadar uzanan bir geçmişi bulunur. Günümüzde geldiğimiz noktada ise bluetooth cihazları birbirine bağlamanın ötesinde akıllı saatlerden kulaklıklara, otomobillerden evdeki akıllı cihazlara kadar geniş bir ekosistemde iletişim sağlamaktadır. Son dönemin en güncel gelişmelerinden biri olan Bluetooth 5.4 de bu teknolojinin son halkası olarak öne çıkmaktadır. Peki, Bluetooth 5.4 nedir, önceki sürümlerden farkı nedir?

Defne Vera Şahin

Bluetooth teknolojisi, 1999 yılında 1.0 ve 1.2 sürümleriyle kullanıma girdiği andan itibaren hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Yıllar içerisinde çeşitli cihazlardaki kullanımıyla günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günümüzde bilgisayarlar ve telefonların haricinde de oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu teknoloji cihazların kabloya gerek kalmadan birbirine bağlanmasını sağlayarak günlük yaşamı kolaylaştırmaktadır. Kablosuz bağlantı teknolojisinde görülen gelişmelerden biri de Bluetooth 5.4 ile bluetooth farkıdır.

Bluetooth 5.4 nedir, önceki sürümlerden farkı nedir?

Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerindeki en güncel yeniliklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bluetooth genel olarak cihazlar arası hızlı ve güvenli iletişim için tasarlanmıştır. Bluetooth’un geçmişine baktığımızda 1999 yılında 1.0 ve 1.2 sürümleriyle başlayan yolculuğun yıllar içerisinde hızla geliştiği görülmektedir. Önceki sürümler cihazlar arasında kısa mesafeli veri aktarımını sağlarken Bluetooth 5.4 modern cihazların ihtiyaçlarına yönelik daha güçlü özellikler sunmaktadır.

Bluetooth 5.4’ün öne çıkan özelliklerinden ilki veri aktarım hızının ve mesafesinin artırılmış olmasıdır. Önceki sürümlerde cihazlar arasındaki bağlantı mesafesi ve hız sınırlı bir şekilde gerçekleşmekteydi. Örneğin evin bir köşesinden diğer köşesine geçerken ya da odadan çıkarken bağlantı kopmaktaydı. Bluetooth 5.4 ile bu sorun büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

Cihazlar Bluetooth 5.4 sayesinde daha geniş bir alanda iletişim kurabilmektedir. Bu da bilhassa akıllı ev cihazları, IoT sistemleri ve multimedya ekipmanları için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Bluetooth 5.4’ün öne çıkan özelliklerinden biri de enerji verimliliğidir. Önceki sürümlere göre daha az enerji tüketmesi sağlanan Bluetooth 5.4 pil ömrü sınırlı cihazlar için büyük bir gelişme olarak görülmektedir. Bu sayede akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve IoT cihazları daha uzun süre çalışabilmektedir. Bu yenilik kullanıcıların sürekli olarak şarj etme derdini azaltmaktadır.

Bluetooth 5.4 diğer bir avantajı ise birden fazla cihazın aynı anda bağlanabilmesini kolaylaştırmıştır. Bununla beraber veri aktarımı sırasında güvenlik önlemlerini güçlendirmiştir. Bu gelişme evdeki akıllı cihazların, arabalar ya da mobil cihazların birbiriyle kesintisiz şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak Bluetooth 5.4 günlük yaşamı kesintisiz hale getirmek amacıyla diğer versiyonlara kıyasla daha güçlü ve daha geniş bir menzile sahiptir.

