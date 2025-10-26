Bluetooth teknolojisi, 1990’lı yılların sonunda kablolu veri aktarımını kolaylaştırmak için geliştirildi. Bu teknolojinin amacı kısa mesafelerdeki cihazlar arasında veri aktarımını kablosuz ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştirmekti. Bluetooth’un geliştirilmesiyle her yeni sürüm daha yüksek veri aktarım hızı ve daha düşük enerji tüketmesi gibi yenilikler getirdi. Bilhassa akıllı saatler ve IoT cihazları gibi küçük cihazların uzun süre çalışabilmesi için daha az güç tüketen bir iletişim teknolojisine ihtiyaç duyuldu. Bu noktada ise Bluetooth Low Energy yani Bluetooth LE devreye girdi.

Bluetooth LE nedir, nasıl çalışır?

Bluetooth LE ya da Bluetooth Low Energy, adından da anlaşılacağı gibi düşük enerji tüketimiyle öne çıkan Bluetooth teknolojisidir. Bluetooth LE klasik Bluetooth aktarımına göre göre çok daha az güç harcayarak veri aktarımı gerçekleştirebilir. Bu düşük güç tüketimi özellikle akıllı saatler, sağlık takip cihazları, akıllı ev ürünleri ve IoT sensörleri gibi sınırlı enerjiye sahip cihazlar için oldukça avantajlı bir kullanımdır.

Bluetooth LE, 2010 yılında Bluetooth 4.0 sürümüyle beraber tanıtıldı. İlk çıktığı zamandan bu yana Bluetooth teknolojisinin en önemli unsurlarından biri haline geldi.

Klasik Bluetooth ses aktarımı ya da dosya paylaşımı gibi yüksek bant genişliği gerektiren işlemler için kullanılır. Bluetooth LE ise küçük boyutlardaki veriyi düşük enerjiyle ve daha hızlı bir biçimde iletmek üzere tasarlanmıştır.

Klasik bluetooth bağlantısı kapatılana kadar cihazlar arasında sürekli aktif bir iletişim hattı sağlar. Bu durum güç tüketimini artırır. Bluetooth LE ise gerektiği zamanda iletişim kurar ve işi bittiğinde hemen uyku moduna geçer.

Bluetooth’un uyku moduna geçmesi cihazın sadece veri alışverişi yaptığında enerji harcamasını sağlar. Örneğin bir akıllı bileklik tek bir küçük pil ile aylarca ve hatta yıllarca çalışabilir. Bu durum ise Bluetooth LE’yi pili değiştirilmesi zor ve küçük boyutlu cihazlar için oldukça işlevli bir teknoloji yapar.

Günümüzde Bluetooth 5.2 ve 5.3 sürümleri “LE Audio” adı verilen yeni bir ses standardını tanıttı. Bu sayede artık Bluetooth LE, veri aktarımının yanı sıra düşük enerjili ses iletiminde de kullanılabilmektedir.