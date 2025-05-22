BM: 2024’teki 14 silahlı çatışmada 36 binden fazla sivil hayatını kaybetti

Fletcher, BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) "Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması" başlıklı oturumda bilgilendirme yaptı.

"BM, geçen yıl 14 silahlı çatışmada 36 binden fazla sivilin öldüğünü kaydetti." diyen Fletcher, gerçek sayının "çok daha yüksek" olabileceğine dikkat çekti.

"Sivil altyapıya yönelik sürekli saldırılar elektrik, su ve sanitasyon hizmetlerinde, eğitimde ve geçim kaynaklarında kesintilere yol açtı; bu da milyonlarca insanı hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktı." ifadelerini kullanan Fletcher, geçen yıl zorla yerinden edilenlerin sayısının 122 milyonu aşarak "yeni zirvelere ulaştığını" ve bu kişilerin çoğunun kendi ülkeleri içinde yerinden edildiğini vurguladı.

Fletcher ayrıca, 2024’te cinsel taciz vakalarının yaygın olduğunu belirterek, BM’nin bu dönemde 4 bin 500 vakayı kayıt altına aldığını ve mağdurların yüzde 93’ünün kadın ile kız çocuklarından oluştuğunu açıkladı.

Tom Fletcher, "Sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı duyulması konularında çözülme yaşandığını tanık oluyoruz. Bu, tarihin derslerine ve açıkça verilmiş yasal taahhütlere rağmen böyledir." dedi.

GAZZE'DEKİ SİVİLLERE YÖNELİK İHLALLERE DİKKAT ÇEKTİ

Fletcher, BMGK’daki konuşmasında, 2024 yılında milyonlarca hasta ve yaralının tedaviden mahrum bırakıldığını, şiddet ile bürokratik ve idari engellerin insani erişimi engellemeye devam ettiğini belirtti.

"İnsani yardım, taraflara ve nüfusa baskı yapmak için pazarlık kozu olarak bile kullanıldı." diyen Fletcher, 2024'ün ayrıca insani yardım görevlileri için "kayıtlara geçen en ölümcül yıl" olduğunu kaydetti.

Fletcher, "2024'te, en az 200'ü Gazze'de ve 54'ü Sudan'da olmak üzere, 360'tan fazla yardım görevlisi öldürüldü ve çoğu yerel personeldi." ifadelerine yer verdi.

UNESCO’yu kaynak gösteren Fletcher, geçen yıl silahlı çatışmalarda 53 gazetecinin hayatını kaybettiğini ve bu sayının 2023’e göre "keskin bir artışa" işaret ettiğini vurgulayarak, "Belki de en çarpıcı örnek, uluslararası gazetecilerin hâlâ girişinin engellendiği ve endişe verici sayıda yerel gazetecinin hayatını kaybettiği Gazze’dir," dedi.

"Tüm taraflar uluslararası insani hukuka saygı göstermeli ve tüm devletler bunun sağlanmasından sorumludur." diyen Fletcher, 2024’te yapay zeka teknolojilerinin savaşları dönüştürmeye başladığını ve bunun uluslararası hukuk uyumu ile insan denetiminin zayıflaması konusunda ciddi endişelere yol açtığını vurguladı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır