BM'den Azerbaycan-Ermenistan ortak deklarasyonuna destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ve iki ülkenin ‘barış için yol haritası’ olarak tanımladığı ortak deklarasyona ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli dönüm noktası olduğunu belirten Guterres, bu adımı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın diyalogla güven inşasına yönelik kararlılığını takdir ettiğini kaydeden Guterres, sağladığı katkılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini sundu. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır