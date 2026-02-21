HABER

Bursalılara iftar ve sahuru ses bombası ile haber veriyorlar

Bursa'da tarihi Tophane semtinde Ramazan ayının simgelerinden biri olan iftar ve sahur topu, yerini ses bombasının çıkardığı gürültüye bıraktı. Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen top atışı geleneği, çevre kirliliği ve kullanım zorlukları nedeniyle değişime uğradı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iftar ve sahur vakitlerinde Tophane'de ses bombasını kontrollü şekilde patlatarak vatandaşlara zamanı duyuruyor. Top atışlarında kullanılan bez ve barut artıklarının çevreye zarar vermesi ve ses bombasının daha pratik olması, bu uygulamaya geçilmesinde etkili oldu.

Yeni uygulamayla birlikte yıllardır kullanılan toplar ise işlevini yitirerek Tophane surlarında sergilenen tarihi objelere dönüştü. Günümüzde bu toplar, yerli ve yabancı turistlerin en çok fotoğraf çektiği unsurlar arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

