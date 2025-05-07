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BM'den Hindistan ve Pakistan açıklaması: Dünya kaldıramaz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise açıklamasında, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

BM'den Hindistan ve Pakistan açıklaması: Dünya kaldıramaz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Pahalgam'da 22 Nisan'da meydana gelen korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Özellikle bu kritik dönemde Hindistan ve Pakistan'ın kolayca kontrolden çıkabilecek bir askeri çatışmadan kaçınmaları elzemdir. Hiç kuşkunuz olmasın: Askeri bir çözüm, çözüm değildir" dedi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu ifade etti. İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz" ifadesini kullandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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