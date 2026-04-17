BM'den Hürmüz açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tüm ticari gemilere tamamen açmasını" memnuniyetle karşıladı.

BM'den Hürmüz açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün yaptığı ve Hürmüz Boğazı'nın ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilere tamamen açık olduğunu duyurduğu açıklamayı memnuniyetle karşıladı." dedi.

"TÜM TARAFLAR RİAYET ETMELİ"

Guterres'in İran'ın bu tutumunu "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdiğini aktaran Dujarric, "Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin tam olarak yeniden tesis edilmesine ve tüm taraflarca bunlara riayet edilmesine ihtiyaç duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, mevcut çatışmadan barışçıl bir çıkış yolu bulmaya yönelik diplomatik çabalara tam desteğini sürdürdüğünü söyledi ve İran'ın bu adımının ateşkes sürecindeki diyaloğu güçlendirmesini umduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gün içinde Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açtığını doğrulamış ve "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildiKocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Kastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralıKastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

