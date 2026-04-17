BM'den Hürmüz açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün yaptığı ve Hürmüz Boğazı'nın ateşkesin geri kalan süresi boyunca tüm ticari gemilere tamamen açık olduğunu duyurduğu açıklamayı memnuniyetle karşıladı." dedi.

"TÜM TARAFLAR RİAYET ETMELİ"

Guterres'in İran'ın bu tutumunu "doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdiğini aktaran Dujarric, "Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin tam olarak yeniden tesis edilmesine ve tüm taraflarca bunlara riayet edilmesine ihtiyaç duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, mevcut çatışmadan barışçıl bir çıkış yolu bulmaya yönelik diplomatik çabalara tam desteğini sürdürdüğünü söyledi ve İran'ın bu adımının ateşkes sürecindeki diyaloğu güçlendirmesini umduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gün içinde Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı açtığını doğrulamış ve "İran, Hürmüz Boğazı'nı bir daha asla kapatmayacağını kabul etti." ifadesini kullanmıştı.

