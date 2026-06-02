HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump, Netanyahu'ya sinirlenip ağzını bozdu!

Gözler ABD ile İran'a çevrilmişken dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Lübnan’la gerilimi tırmandırdığı için sinirlenerek "kahrolası deli" dediği öne sürüldü.

Trump, Netanyahu'ya sinirlenip ağzını bozdu!

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Üst düzey ABD’li yetkililere dayandırılan habere göre; Trump, Lübnan’la gerilimi tırmandırdığı için Netanyahu’ya sinirlendi.

Trump, Netanyahu ya sinirlenip ağzını bozdu! 1

"ARKANI KOLLUYORUM"

Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarının farkında olduğunu ve İsrail’in karşılık verme hakkının bulunduğunu belirten Trump, buna rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) son günlerde Lübnan’da orantısız bir şekilde güç kullandığını ifade etti. Bu durumun İran’la ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Trump’ın Netanyahu’ya "Sen kahrolası bir delisin" dediği iddia edildi. Trump’ın ayrıca, Netanyahu’ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kendisini affetmesi için yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail’den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dediği aktarıldı. Netanyahu’nun ise, "Tamam, tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" yanıtını verdiği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden habere konu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump, Netanyahu ya sinirlenip ağzını bozdu! 2

TRUMP 'VERİMLİ' DEDİ

Trump, Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut’a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" demişti. Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de temas kurduğunu aktaran Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU 'DEVAM' DEDİ

Netanyahu ise Trump’ın Lübnan’daki çatışmaların durdurulacağı yönündeki açıklamasına rağmen saldırıların devam edeceğini ifade etmişti. Netanyahu, "Bu akşam Başkan Trump ile görüştüm ve ona, Hizbullah şehirlerimize ve vatandaşlarımıza saldırmayı bırakmazsa İsrail'in Beyrut'taki hedefleri vuracağını söyledim. Bu tutumumuz değişmedi. Buna paralel olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edecek" demişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiMinibüsün çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABD basını yazdı: Pentagon'a gazetecilerin girişi yasaklandıABD basını yazdı: Pentagon'a gazetecilerin girişi yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
abd netanyahu trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.