HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de sadece ateşkes yeterli olmayacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkesin yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını kullanabildikleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de sadece ateşkes yeterli olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazze’de görülen yıkım ve can kayıplarının yakın tarihte benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu vurgulayan Guterres, “Gazze’de yaşananlar dehşet verici. Bu durum, Gazze halkının çektiği büyük acıların ötesinde, temel insan onurunu zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

Gazze’de acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin gerekliliğine dikkat çeken Guterres, ancak ateşkesin tek başına yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını özgürce kullanabilecekleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Guterres, temmuz sonunda BM’de iki devletli çözüme yönelik uluslararası bir konferans düzenleneceğini duyurarak, “5 milyon insanın kendi topraklarında hiçbir hakka sahip olmadan yaşayabileceği düşüncesi, insanlık onuruna ve uluslararası hukuka tamamen aykırıdır” dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altındaSosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında
Çanakkale'de otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralıÇanakkale'de otomobille motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

F.Bahçe, PSG ile takas için görüşüyor...

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Dev bankalardan yıl sonu altın tahmini geldi!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

Yıllar sonra yine aynı yerde: Acı ve gurur!

İstanbul'da 'kimyasal' paniği: 15 katlı bina tahliye edildi

İstanbul'da 'kimyasal' paniği: 15 katlı bina tahliye edildi

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yavaş, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.