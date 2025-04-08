HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze, bir ölüm tarlasına döndü. Siviller sonsuz bir ölüm döngüsüne sıkışmış durumda" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze açıklaması!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. Guterres, "Bir aydan fazla zaman geçti. Gazze'ye tek bir damla dahi yardım ulaşmadı. Ne gıda var, ne yakıt, ne ilaç, ne de ticari malzeme. Yardım tamamen kesilirken, dehşetin kapıları bir kez daha sonuna kadar açıldı. Gazze, bir ölüm tarlasına dönüştü. Siviller sonsuz bir ölüm döngüsüne sıkışmış durumda" dedi.

"TÜM BUNLAR ATEŞKESİN BOZULMASIYLA SONA ERDİ"

Ateşkesin sona ermesiyle insani yardımların da durduğuna vurgu yapan Guterres, "Ateşkes, hayat kurtaran yardımların iletilmesini mümkün kıldı. Ateşkes, insani yardım görevlilerinin teslimat yapabildiğini kanıtladı. Haftalar boyunca silahlar sustu, engeller kaldırıldı, yağmalamalar sona erdi ve Gazze Şeridi'nin hemen hemen her noktasına hayat kurtaran yardım malzemelerini ulaştırmamız mümkün oldu. Fakat tüm bunlar, ateşkesin bozulmasıyla sona erdi" dedi.

Gazze'ye geçiş noktalarının kapatıldığını ve yardımların engellendiğini vurgulayan Guterres, "Teslimat kapasitemiz boğulmuş hale gelmiş durumda. BM insani yardım kuruluşlarının başkanları, dün ortak bir açıklama yayınlayarak; 'Gazze'de tüm Filistinlilere yetecek kadar gıda bulunduğuna dair iddialar, sahadaki gerçeklikten uzaktır ve temel ihtiyaç maddeleri son derece azalmıştır' dedi" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞMİYOR"

Uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in Gazze'deki nüfusun gıda ve sağlık malzemelerinin teminini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade eden Guterres, "Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Gazze'ye hiçbir insani yardım girişi sağlanamıyor" dedi.

Gıda, ilaç ve barınma malzemelerinin sınır geçiş noktalarında yığılmış durumda beklediğine dikkat çeken Guterres, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların kontrol etmesine yönelik hiçbir plana destek vermeyeceklerini açıkladı. Guterres, "İsrail makamlarının teklif ettiği ‘yetkilendirme mekanizmaları', yardımları son kaloriye, son un zerresine kadar acımasızca kontrol altına alma ve sınırlandırma riski ortaya çıkarıyor. Açık konuşmak istiyorum; insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık gibi insani ilkeleri tam olarak gözetmeyen hiçbir mekanizmaya katılmayacağız. İnsani yardımlara engelsiz erişim güvence altına alınmalıdır" dedi.

İnsani yardım personeline koruma sağlanması ve BM'ye ait bina ve tesislerin dokunulmazlığına saygı gösterilmesi çağrısı da yapan Guterres, "BM personeli de dahil olmak üzere insani yardım çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma çağrımı bir kez daha yineliyorum" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da silahlı kavga! 1'i polis 10 yaralıDiyarbakır'da silahlı kavga! 1'i polis 10 yaralı
Malatya'da 2 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandıMalatya'da 2 ayrı hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Tehlike büyüyor, İstanbul'da ortaya çıktı! "Sahte beton"

Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den yeni Çin hamlesi: Yüzde 104'e çıkarıldı

Ölmeden önce “Benim kızımsın” dedi! Mezarı açılmak istenince...

Ölmeden önce “Benim kızımsın” dedi! Mezarı açılmak istenince...

Yarım düğün uygulaması! Nikah sonrası iki saatlik düğün modası başladı

Yarım düğün uygulaması! Nikah sonrası iki saatlik düğün modası başladı

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.