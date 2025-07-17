BMGK, İsrail'in Suriye saldırıları için acil toplanıyor
BMGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyecek.
17.07.2025 09:47
+
Yorum Yap
+
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyeceği bildirildi. BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine bugün yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum