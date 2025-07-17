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BMGK, İsrail'in Suriye saldırıları için acil toplanıyor

BMGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyecek.

BMGK, İsrail'in Suriye saldırıları için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyeceği bildirildi. BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine bugün yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail bmgk
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