BMW Z4'ün üretimi sona eriyor: Sınırlı sayıda üretilecek ‘Final Edition’ geliyor! İşte fiyatı

Alman otomobil üreticisi BMW'den dikkat çeken bir karar geldi. Şirket, roadster modeli Z4'ün üretiminin sona ereceğini açıkladı.

VEDA NİTELİĞİNDE BMW Z4 FINAL EDITION'I TANITTI

BMW Z4'ün üretimini sonlandıracağını açıklarken, seriye veda niteliğinde bir model de tanıttı. Şirket, Z4'ün özel bir versiyonu olan ve sınırlı sayıda üretilecek BMW Z4 Final Edition'ı duyurdu.

İŞTE BMW Z4 FINAL EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Webtekno'da yer alan habere göre, banttan inen son BMW Z4 olacak Final Edition versiyon, BMW Individual Frozen Black metalik boya ve Shadowline isimli tasarım paketi ile gelecek. Kırmızı renkli fren kaliperleri, Moonlight Black renkli tavan örtüsü, parlak siyah renkli ayna kapakları, ızgara, alt hava girişi ve ezgoz çıkışları, bu otomobili öne çıkaran hususlar arasında yer alacak.

Otomobilin içi Vernasca deri ve Alcantara kaplamalı döşemeler, kırmızı renkli dikişlerle donatılacak. Harmon Kardon ses sistemi, ambiyans aydınlatma ve head-up display gibi özellikler de BMW Z4 Final Edition'da yer alacak.

BMW, son Z4'ün şerefine turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor kullanacak. Bu motor 382 beygir gücü ve 500 Nm tork üretecek. Bu motor, manuel veya otomatik şanzıman ile desteklenecek.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK! FİYATI İSE...

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre Z4 Final Edition, Şubat-Nisan 2026 döneminde sınırlı sayıda üretilecek ancak kaç adet üretim yapılacağı şimdilik belli değil. Bu otomobile sahip olmak isteyen tüketicilerin ise 78.675 dolar ödeme yapmayı kabul etmesi gerekecek. Özel üretim Z4'lerin Türkiye'ye gelip gelmeyecekleri ise belli değil.