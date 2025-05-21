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BM'ye bağlı 116 kuruluştan, yardım fonlarının yetersiz kaldığı Yemen'i kurtarma çağrısı

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 116 kuruluş ve bazı sivil toplum örgütleri, yardım fonlarının yetersiz kaldığı Yemen’i "felaketten" kurtarmak için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

BM'ye bağlı 116 kuruluştan, yardım fonlarının yetersiz kaldığı Yemen'i kurtarma çağrısı

Yemen'de BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) gazetecilere dağıttığı ortak bildiride, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Dünya Gıda Programı (WFP), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Katar Kızılayı ve Oxfam gibi 116 kuruluşun imzası yer aldı.

Yemen halkının, on yılı aşkın süredir devam eden şiddetli kriz ve çatışmaların ardından, şu ana kadarki en zor yılını yaşayabileceği kaydedilen bildiride, devam eden çatışmalar, ekonomik çöküş ve iklim şoklarının insani ihtiyaçların daha önce görülmemiş bir şekilde artmasına yol açtığına işaret edildi.

ABD VE İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI

Yardımların ciddi boyutlarda yaşanan finansman kesintileri nedeniyle azalmaya başladığı aktarılan bildiride, ABD ve İsrail'in hava saldırılarının yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve hayati altyapılarda büyük hasara yol açtığı belirtildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen abd bm
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