Böcek ailesi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi hayatını kaybetmişti. Olayda ilk başta ailenin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği üzerinde durulmuştu. Başlatılan soruşturmada otelin ilaçlandığı ortaya çıkmış ve bir anda oklar ilaç zehirlenmesine çevrilmişti.
Adli Tıp, savcılığa verdiği raporda ailenin ölümünde 'fosfin' gazına rastlandığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ailenin ilaç zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İlaç zehirlenmesinin kesinleşmesi sonrasında midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edilmişti.
Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.
