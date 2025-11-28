HABER

Böcek ailesi hayatını kaybetmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ailenin ölüm sebebi olarak ilaç zehirlenmesi olduğu açıklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi hayatını kaybetmişti. Olayda ilk başta ailenin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği üzerinde durulmuştu. Başlatılan soruşturmada otelin ilaçlandığı ortaya çıkmış ve bir anda oklar ilaç zehirlenmesine çevrilmişti.

ÖLÜM NEDENİ İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Adli Tıp, savcılığa verdiği raporda ailenin ölümünde 'fosfin' gazına rastlandığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da ailenin ilaç zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİLER

İlaç zehirlenmesinin kesinleşmesi sonrasında midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edilmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İstanbul
