Türkiye nedenini merak ediyor! Böcek ailesi soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Türkiye 1 haftadır Böcek ailesinin başına gelen talihsiz olayı konuşuyor. Hamburg'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesindeki 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Anne ve 2 çocuğunun ölüm nedeni araştırılıyor. Son olarak gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Dün de Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlenmişti.

Ufuk Dağ

Böcek ailesindeki 3 kişi neden öldü? Gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? Türkiye bu sorununun yanıtını ararken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı sayısı an itibarıyla 11'e yükseldi. 2 resepsiyonist ile ilaçlama şirketinin sahibi gözaltına alındı.

OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturma kapsamında ailenin konakladığı otel mühürlendi. Bugün ise gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

