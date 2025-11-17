Türkiye nedenini merak ediyor! Böcek ailesi soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Böcek ailesindeki 3 kişi neden öldü? Gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? Türkiye bu sorununun yanıtını ararken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltı sayısı an itibarıyla 11'e yükseldi. 2 resepsiyonist ile ilaçlama şirketinin sahibi gözaltına alındı.

OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturma kapsamında ailenin konakladığı otel mühürlendi. Bugün ise gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.