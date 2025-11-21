HABER

Böcek ailesinden 4 kişi ölmüştü! Otel sahibi ve çalışanına tutuklama kararı

Almanya'dan İstanbul'a gelen ve kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden Böcek ailesinin 4 ferdi hayatını kaybetmişti. Anne baba ve iki küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni tutuklama kararları geldi. Ailenin kaldıkları otelin sahibi ve bir çalışanı, yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Mustafa Fidan

Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

BÖCEK AİLESİ SORUŞTURMASINDA OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANINA TUTUKLAMA KARARI

Türkiye'nin gündemine oturan Böcek ailesinin zehirlenerek ölmesi soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı. Yürütülen soruşturmada ailenin kaldığı otelin sahibi ve bir çalışanı daha tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında biri otel çalışanı, üçü oteli ilaçlayan şirketin çalışanı olmak üzere 4 şüpheli tutuklandı. Bir otel sahibi, bir otel çalışanı ve simitçi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı çıkmıştı.

Bu karara yapılan itiraz üzerine otel çalışanı ve otel sahibinin tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

