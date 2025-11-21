Böcek ailesini öldüren ‘ticari’ sır: “Bu yöntemi İstanbul’da 3-4 firma kullanıyor”

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olay ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkan detaylar infial yarattı. Ailenin kaldığı Harbour Suites Old City otelini 11 Kasım’da ilaçlayan “DSS ilaçlama”nın daha önce de benzer vukuatları olduğu ortaya çıktı.

Firmanın sosyal medya, Google ve şikâyet sitelerindeki yorumlarında ilginç detaylar olduğu görüldü. Firmanın geçen yıl yine benzer şekilde bir dairede ilaçlama yaptığı, dairenin üst katındaki komşuların zehirlendiği ve hastanelik olduğu belirtildi. Şirket yetkilisinin, zehirlenen ailenin yaptığı şikâyet yorumuna ise “sahte yorum ve itibar suikast” olarak cevap verdiği görüldü. Yine benzer şikayetlerde “alüminyum fosfit” kimyasal ürününü şirketin defalarca kullandığı ve “kesin çözüm” sloganıyla paylaştığı da gözlemlendi.

İSTANBUL'DA BUNU YAPAN 3-4 FİRMA VAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; soruşturma derinleştikçe, DSS isimli ilaçlama firmasının sadece ruhsatsız çalışmakla kalmadığı, aynı zamanda müşterileri “ticari sır” bahanesiyle yanıltarak ölümcül sonuçlara yol açabilecek uygulamalar yaptığı ortaya çıktı. Olay günü kullanılan zehirli kimyasalın firmanın daha önce de farklı adreslerde benzer zehirlenmelere sebep olduğu şikâyet kayıtlarıyla doğrulanırken, sosyal medya ve şikâyet sitelerine yansıyan yorumlar şirketin uzun süredir kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürüttüğünü gösteriyor.

1 Eylül’de firmayı arayan bir kadın, hangi ilaçları kullandıklarını sorduğunda, yetkiliden “Bu ticari sır, özel bir sistem uyguluyoruz. İstanbul’da bizim yöntemimizi kullanan sadece 3-4 firma var, sırrımızı veremeyiz” cevabını aldı ve bu konuşmayı daha sonra ifşa etti. Aynı şekilde başka bir müşteri, kullanılan maddelerin ne kadar güvenli olduğunu sorduğunda yine “ticari sır” cevabıyla karşılaştı; hatta firma yetkilisinin “İsterseniz başka şirkete gidin, yine bize döneceksiniz” şeklindeki kibirli yaklaşımı dikkat çekti.

'KESİN ÇÖZÜM' SLOGANINI KULLANMIŞLAR

Şikâyetlerin ortak noktası, firmanın defalarca alüminyum fosfit gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli bir kimyasalı konutlarda kullandığı ve bunu “kesin çözüm” sloganıyla pazarladığı yönünde. İddialara göre şirket, hiçbir prosedüre ve yasal kurala uymadan kendi geliştirdiklerini iddia ettikleri bir “formülle” ev ve iş yerlerini ilaçlamış. Bütün bu bulgular, yaşanan trajedinin bir ihmal zincirinden değil, uzun süredir sürdürülen bilinçli ve kuralsız bir çalışma düzeninden kaynaklandığı şüphesini güçlendiriyor.