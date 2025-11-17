Böcek ailesinin başına gelenlerden sonra Ortaköy'de sakinlik hakim

Türkiye Böcek ailesini konuşmaya devam ediyor. 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik aile, Fatih'te bir otelde konakladıkları sırada gece yarısı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra anne ve iki çocuktan acı haber geldi. Ölüm nedenleri ise hala araştırılıyor. Yedikleri gıdalar mı, yoksa oteldeki ilaçlama mı sebep oldu henüz bilinmiyor. Merak edilen soruya yanıt aranırken İstanbul'un en kalabalık lokasyonlarından olan kumpir ve midyenin en çok tüketildiği Ortaköy eski günlerinden farklı bir görüntü ortaya sunuyor.

BABANIN YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR

Ailenin iki gün içerisinde İstanbul'un birçok noktasında gezdiği ve farklı işletmelerden gıda tükettiği ortaya çıkarken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetti.

Devam eden süreçte annenin de vefat etmesiyle birlikte söz konusu olay Türkiye'de infiale neden olurken, baba Servet Yıldırım ise hastanede yaşam savaşı vermeyi sürdürüyor.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Çiftin ölüm nedeni için ilk değerlendirmelerin ardından 'gıda zehirlenmesi' şüphesi üzerinde durulsa da, yapılan testlerde şu ana kadar net bir olguya rastlanamadı.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Ailenin Fatih'teki otel çevresinde birçok işletmede yemek yediği, Ortaköy'de seyyar bir satıcıdan midye dolma aldığı ve kumpir, tantuni, kebap gibi yiyecekler tükettikleri ortaya çıktı. Hayatını kaybetmeden önce annenin verdiği ifade kapsamında çok sayıda işletmenin sahibi gözaltına alındı.

İLAÇLAMA ŞÜPHESİ...

Fatih'te ailenin fenalaştığı otelde bulunan 3 turistin daha hastaneye kaldırılmasının ardından şüpheler, olaydan bir gün önce otelin bir odasında yapılan ilaçlamaya çevrilirken, gözaltına alınan şüphelilerin bugün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ORTAKÖY'DE SESSİZLİK

Öte yandan ailenin ölüm nedeni için başlangıçta 'gıda zehirlenmesi' şüphesi üzerinde durulması ve çiftin Ortaköy'de kumpir ve midye dolma tükettiklerinin ulusal basında haberleştirilmesinin ardından vatandaşlarda söz konusu işletmelere yönelik büyük bir çekingenlik ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre günün her saatinde yoğun bir talebin olduğu Ortaköy'deki işletmeciler adeta sinek avlarken, esnaf ise yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.