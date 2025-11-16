Böcek ailesinin kaldığı otele AFAD müdahalesi! Eşyalar incelemeye alındı

Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde kalan 3 turistten ikisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki turistin refakatçisi olarak hastanede bulunan üçüncü kişi ise kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tedaviye alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 3 turistin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

2 TURİST DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Fatih'te kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Aynı otelde kalan iki turistte bugün zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

SADECE DAMACANADAKİ SUYU İÇTİLER

Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikayeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi.

TURİSTLER TEDAVİYE ALINDI

Hastanede tedavisi süren Mustafa Taamart ile Reda Fakhri'ın yanında refakatçi olarak bulunan Ayoub Hamraoui'da kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tedaviye alındı. Aynı otelde kalan 3 turistin tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

GENEL DURUMLARI İYİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güner açıklamasında, "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih'te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

AFAD EKİBİ OTELE GELDİ

Otel yetkilisi Orhan Oğlak "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, 'biz nerede yemek yiyebiliriz diye' Ortaköy'deki adama nasıl yönlendireyim. Herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz kapalı bardak suyumuz var. Gerekli yerlere söyledik" dedi. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü. AFAD ekipleri de inceleme yapmak üzere otele geldi.