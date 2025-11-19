Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok"

Son dakika haberi... Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin dört ferdi hayatını kaybetmişti. Anne baba ve çocukların vefat ettiği acı olay ülkede infial yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken İl Tarım Müdürlüğü Böcek ailesinin tükettiği yiyeceklerle ilgili rapor hazırladı. İşte tüm detaylar!

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ: "UYGUNSUZLUK YOK"

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği bildirildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: "HASTANE SÜREÇLERİNDE SIKINTI GÖRÜNMÜYOR"

Acılı ablanın iddiaları gündem olurken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, "İki hastanede arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmış. Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor ama her ihtimale karşı inceleme yapıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

ÇOCUKLARIN ARDINDAN ANNE VE BABA DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.