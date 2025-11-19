HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok"

Son dakika haberi... İl Tarım Müdürlüğü, Böcek ailesinin yediği yiyecekler inceledi. İl Tarım Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre, aile üyelerinin yediği yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz maddeye rastlanılmadığı belirtildi.

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok"
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin dört ferdi hayatını kaybetmişti. Anne baba ve çocukların vefat ettiği acı olay ülkede infial yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken İl Tarım Müdürlüğü Böcek ailesinin tükettiği yiyeceklerle ilgili rapor hazırladı. İşte tüm detaylar!

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok" 1

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ: "UYGUNSUZLUK YOK"

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği bildirildi.

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok" 2

BAKAN MEMİŞOĞLU: "HASTANE SÜREÇLERİNDE SIKINTI GÖRÜNMÜYOR"

Acılı ablanın iddiaları gündem olurken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, "İki hastanede arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmış. Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor ama her ihtimale karşı inceleme yapıyor" dedi.

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok" 3

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok" 4

ÇOCUKLARIN ARDINDAN ANNE VE BABA DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok" 5

OTEL MÜHÜRLENMİŞTİ

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

Böcek ailesi neden öldü? İl Tarım Müdürlüğü: "Yiyeceklerde herhangi bir uygunsuz madde yok" 6

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!
Tüketicilere önemli uyarı geldi: Fiyatlar artabilir!Tüketicilere önemli uyarı geldi: Fiyatlar artabilir!

Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.