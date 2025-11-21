Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra haklarında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B'nin serbest bırakılması üzerine savcılık itiraz etti.
Savcılık, şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphenin varlığını gösterir olgular ve tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Savcılığın talebini değerlendirerek kabulüne karar veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.
