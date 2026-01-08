Yer: Sarıyer! Fırtına nedeniyle deniz feneri devrildi

Olay, sabaha karşı Kireçburnu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıların teknelerini bağlamak için rıhtım olarak kullandığı deniz feneri, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

'RÜZGARIN DA ETKİSİYLE DEVRİLDİ'

Balıkçıların teknelerini deniz fenerine bağladığını gören Barış Yıldız, "Olayı ilk gören benim, dün bu saatlerde buraya balıkçı tekneleri yanaştı, ip bağladılar fenere. Tahminimce onların rüzgarla birlikte çekmesi ile altındaki zemin esnekleşti. Rüzgarın da etkisiyle devrildi. Sahil boyunca teknelerini bağlayabilecekleri alanları var ama genellikle buraya bağlamaları sorumsuzluk olmuş diye düşünüyorum, 3-4 gündür şiddetli rüzgar var burada. Böyle sorumsuz harekete kalkışmaları kötü oldu bizim için. Çünkü bu fener Kireçburnu’nun simgesi. Devrilme anını görmedim gece saat 03.00 gibi devrilmiş. Sahil Güvenlik geldi, yaralı yok" şeklinde konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır