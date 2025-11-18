HABER

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetti. İlk başta gıda zehirlenmesi öne çıkarken otelde yapılan ilaçlama gözleri gelecek rapora çevirmişti. Adli Tıp'tan ilk rapora göre ailenin kimyasal maddeden zehirlenmiş olabileceği üzerinde duruldu.

Recep Demircan

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. İlk başta olayın gıda zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiği düşünülmüştü. Yapılan incelemelerde otelde ilaçlama yapıldığı da ortaya çıkmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınmış ve 4 kişi tutuklanmıştı.

ADLİ TIP'TAN İLK RAPOR GELDİ

Böcek ailesinin ölümü gizemini koruyor. Adli Tıp'tan ilk rapor geldi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların;

A. Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi,

B. Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.

Ancak anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin;

Patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir"

