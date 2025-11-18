Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. İlk başta olayın gıda zehirlenmesi nedeniyle gerçekleştiği düşünülmüştü. Yapılan incelemelerde otelde ilaçlama yapıldığı da ortaya çıkmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınmış ve 4 kişi tutuklanmıştı.

ADLİ TIP'TAN İLK RAPOR GELDİ

Böcek ailesinin ölümü gizemini koruyor. Adli Tıp'tan ilk rapor geldi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların;

A. Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi,

B. Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.

Ancak anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin;

Patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtilecektir"