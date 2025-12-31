HABER

Bilecik’te belediye ekiplerinin sabaha saatlerinde yoğun kar mesaisi

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de kar yağışı etkili olurken, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinden itibariyle sabah saatlerine kadar mücadele mesaisi yaptı.Ekipler, özellikle yüksek kesimler ve köy yollarına bağlanan ana arterlerde gece boyunca kar tamizleme çalışması yaptı.

Ekipler, özellikle yüksek kesimler ve köy yollarına bağlanan ana arterlerde gece boyunca kar tamizleme çalışması yaptı. Meteoroloji Müdürlüğü ile iletişim halinde olan ekipler, kış mevsimi boyunca muhtemel olumsuz hava şartları için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

