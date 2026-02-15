HABER

Meclis'te 'aile paketi' hazırlığı! Sosyal medyada anonimlik sona eriyor

Sosyal medyadaki anonim hesaplar birçok noktadan tartışma konusu olurken, konuyla ilgili çalışmalar da sürüyor. TBMM'ye sunulmaya hazırlanan 'Aile paketi' kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına kimlik teyidi mecburiyeti getiriyor. Bahsi geçen düzenleme ile anonimlik sona erecek ve yeni dönemde her paylaşımın hukuki sorumluluğu olacak. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medyanın kullanımı konusu dünyadaki önemli tartışmalardan biri. Bu kapsamda birçok çalışma yürütülürken Türkiye'de konuyla ilgili olarak harekete geçildi. Kamuoyunda “Aile Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor.

"KİMLİĞİ BELLİ OLACAK"

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına kimlik doğrulama ve yaş sınırı mekanizması mecburiyeti getirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaşmış, bilgi kirliliği ve yargısız infaza dikkat çekerek, "Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak" demişti.

Anonim hesaplar üzerinden değerlendirme yapan Bakan Gürlek, "Sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa, hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak" şeklinde konuşmuştu.

Üzerinde çalışılan 'aile paketi' ile 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açılmasının yasaklanması hedefleniyor. Ayrıca 18 yaş altı kullanıcıların sanal bahis ve sosyal medya erişimlerine biyometrik kısıtlamalar getirilmesi de planlanıyor.

