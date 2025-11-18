Böcek ailesinin en zor anları: Baba endişeli; anneyle çocuklar bitkin! Yeni ortaya çıkan görüntüler kahretti

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde kalan Böcek ailesi zehirlenerek hayata veda etti. Gözler başta ailenin yediklerine, daha sonra ise kaldıkları otele çevrilirken ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alınmıştı. Şimdiyse ailenin kaldıkları otelde rahatsızlandıkları sırada taksiyle hastaneye gittiği anlar görüntüleri ortaya çıktı.

'İLAÇLAMA' ŞÜPHESİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada; ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlenmişti. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AİLENİN TAKSİYLE HASTANEYE GİTTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ailenin otelde rahatsızlandıktan sonra taksi ile hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin arka koltuğunda oturan anne ve çocukların halsiz olduğu, babanın ise telaşlı olduğu, çocuklardan birinin annesinin uzattığı poşete kustuğu görülüyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİ TAKSİCİ KONUŞTU: "ANNE, YOLUN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORDU"

Böcek ailesini ilk rahatsızlandıklarında hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi yaşananları anlattı. Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.19'da aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Hastaneye doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"AİLE ARACIMIN ÖNÜNE ATLADI, ACİLEN HASTANEYE GÖTÜRMEMİ İSTEDİLER"

Taksi şoförü Sercan Tanrıverdi, Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olaydan önce aileyi hastaneye götüren kişi olduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı. Tanrıverdi, "Fatih, Sultanahmet bölgesinde taksi sürücülüğü yapıyorum. 12 Kasım öğlen saat 11.19’da Kadirgalimanı Parkı'nın önünde aile aracımın önüne atladı. 'Acil bir şekilde bizi en yakın hastaneye götürür müsünüz?’ ricasında bulundular. Aldım aracıma. Beyefendi kendindeydi. Bebek arabasını kendisi bagaja yükledi. Aile çok telaşlıydı. 'Beyefendi, çok telaşlısınız, umarım bir sorun yoktur' dedim. 'Yok, yediğimiz içtiğimiz bize dokunmuş. Sen sadece bizi acilen en yakın hastaneye yetiştir' dedi. Ben de hastaneye götürdüm' dedi.

"KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU YOL BOYUNCA KAN KUSTU"

Ailenin araçta çok kötü durumda olduğunu söyleyen Tanrıverdi, 'Yol boyu küçük kız çocuğu kan kusuyordu. Anne arada sırada kusuyordu, ama bazen de kafasını sağ arka cama yaslıyordu. Hastaneye kadar dayanmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

"BABA "VAKALAR BENİ BULUYOR" DİYORDU"

Tanrıverdi, babanın konuşmalarını anlatarak, "Baba feryat ediyordu. 'Ne zaman Türkiye’ye gelsem sürekli bir vakalar yaşıyorum. Geçen sene de geldim, motosiklet kazası geçirdim' dedi. Durum bu. Ben taksi şoförüyüm. Görevimi yaptım, en yakın hastaneye aracımı sürdüm. İnsanlara yetiştirdim. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu olay hepimizi üzdü. Başları sağ olsun. Baba 'ben ne zaman Türkiye'ye, özellikle İstanbul'a tatile gelsem sürekli vakalar yaşıyorum. Geçen sene de motosiklet kiraladım Sapanca tarafında. Motosiklet kazası geçirdim, kolumu ve bacağımı kırdım. Bu sefer de bu vakayı yaşadım. Sürekli vakalar beni buluyor diyordu" dedi.

"POŞETİ VERDİM, ANNE İLE KIZ YOL BOYUNCA KUSTU"

Tanrıverdi, "Çok telaşlı bir sürücülük yaşadım. O esnada ben de biraz panikledim. Sürekli kusuyorlardı çünkü, özellikle kız çocuğu. Kan kusuyordu bildiğiniz. Dayanamadım, torpidodan poşet çıkarıp verdim. Poşete yol boyu anne, kız kustular. Erkek çocuğu fazla kusmuyordu. Erkek çocuğuyla babası hastane bahçesinde araçtan indikleri gibi kustular. Ama yol boyu sadece anne ve kız verdiğim poşete kusuyorlardı" diye konuştu.

"ÜCRET ALMAK İSTEMEDİM, KIZ ÇOCUĞUNA İKRAMIMIZ OLSUN DEDİM"

Tanrıverdi, hastaneye ulaştıklarında yaşananları şöyle anlattı, "Sadece görevimi yaptım. Aracımı en hızlı yollardan hastaneye kadar sürdüm. İnerken taksi ücretini vermeye çalıştı. İlk başta almıyordum, “Kız çocuğuna ikramımız olsun, taksici bir abi olarak' dedim. 'Yok, olur mu öyle şey' dedi. Taksi ücretini bıraktı araca. Bebek arabasını kendisi indirdi. Hızlı bir şekilde acile koşuştular" dedi.

"HABERİ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"

Olayı ertesi sabah öğrendiğini belirten taksi şoförü Tanrıverdi, "Haberlerden yaklaşık 12 saat sonra gördüm. Sabah işe çıkarken duraktaki arkadaşlar bana gösterdi. 'Bu insanları ben dün taşıdım, hastaneye götürdüm' dedim. Şoka girdim zaten o an" dedi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde gözaltındaki 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden 4'ünün gözaltı süresi yarın dolarken, diğer 3 şüpheli için ise ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi. 4 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, diğer 3'ünün ise işlemlerinin sonucuna göre değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Aracın yıkanması nedeniyle kusmuktan örnek alınamadığı belirtildi.

Otelde ilaçlama yapan şüphelinin ise ifadesinde, her zaman 2 kapak ilaç kullandığını, her zamanki gibi ilaçlamayı yaptıktan sonra otelden ayrıldığını söylediği öğrenildi.