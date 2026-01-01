İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı terör örgütlerine operasyonların raporunu açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı boyunca Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde faaliyet gösteren terör örgütleri mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaları rakamlarını açıkladı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum