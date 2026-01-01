HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı terör örgütlerine operasyonların raporunu açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı boyunca Terör Suçları Bürosu talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde faaliyet gösteren terör örgütleri mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmaları rakamlarını açıkladı.

Mustafa Fidan

2025 YILINDA İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı terör örgütlerine operasyonların raporunu açıkladı 2

