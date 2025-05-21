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Böcek deyip geçmeyin: 2 kişinin canını aldı! Sadece ısırması değil dokunmak bile zarar veriyor...

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 6 hastanın tedavisi sürüyor. Keneyi çıplak elle koparan bir kişi hastaneye kaldırılırken, 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü de kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

Böcek deyip geçmeyin: 2 kişinin canını aldı! Sadece ısırması değil dokunmak bile zarar veriyor...
Çiğdem Sevinç

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu yıl nisan ve mayısta 16 hasta, KKKA tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedavisi tamamlanan 8 hasta taburcu edilirken, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Hastanede KKKA hastalığı tanısı konulan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

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ÇIPLAK ELLE KENEYİ KOPARAN KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Koyulhisar ilçesi Yalnıztepe köyünde hayvancılıkla uğraşan 48 yaşındaki M.K, yaklaşık 1 hafta önce büyükbaş hayvanın üzerine yapışan keneyi çıplak elle kopardı.

Elinde de yara olduğu öğrenilen M.K, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.

KKKA tanısı konulan M.K, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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1.5 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

İlçenin Kalebaşı köyünde 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü de 3 gün önce kene yapışması sonucu Reşadiye Devlet Hastanesine götürülmüş, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kene Sivas kkka
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