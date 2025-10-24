HABER

Bodrum açıklarında facia! 7 kişinin cansız bedeni bulundu

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, olayla ilgili olarak başlatılan çalışmalar sürüyor. İşte detaylar...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 düzensiz göçmen öldü, 2 kişi kurtarıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILDI, 7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

