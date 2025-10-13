Bodrum Akçalı Adası açıklarında arızalanan yelkenli tekne kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne arızalanarak sürüklenmesi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
13.10.2025 12:44
Muğla Akçalı Adası açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Belediye Marina’da emniyete alındı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
