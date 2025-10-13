HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum Akçalı Adası açıklarında arızalanan yelkenli tekne kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne arızalanarak sürüklenmesi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akçalı Adası açıklarında arızalanan yelkenli tekne kurtarıldı

Muğla Akçalı Adası açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Belediye Marina’da emniyete alındı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, bu hafta yeni ürünlerini tanıtabilirApple, bu hafta yeni ürünlerini tanıtabilir
Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıElektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Muğla tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.