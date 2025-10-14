HABER

Bodrum'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9'u çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-71) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen ile beraberindeki 9 çocuk yakalandı. Botta bulunan 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

