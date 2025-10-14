Bodrum'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-11, KB-71) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 34 düzensiz göçmen ile beraberindeki 9 çocuk yakalandı. Botta bulunan 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır