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Bodrum'da ana isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bodrum'da ana isale hattı patladı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gölköy Mahallesi Demir mevkisinde ana isale hattı patladı. Dev çukurun açıldığı bölgede tonlarca su boşa aktı. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı, trafik tek yönden kontrollü şekilde sağlandı. MUSKİ ekipleri tarafından hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada onarım çalışması başlatılacak.

Bodrum da ana isale hattı patladı 1

ANA İSALE HATTI PATLADI

MUSKİ'den patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün akşam saatlerinde Bodrum İlçemiz Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkiinde bulunan eski CTP ana isale hattında arıza meydana gelmiştir.
Yaşanan arızaya ekiplerimiz anında müdahaleye başlamış olup gece boyu devam edecek tamirat çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hat devreye alınacaktır. Tamirat nedeniyle uzun süreli su kesintisi yaşanmayacak olup sabah saatlerinde kesintisiz su verilmeye devam edilecektir.

Bodrum da ana isale hattı patladı 2

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Arızanın yaşandığı hatlar eski CTP hat olup Bodrum’da yenilediğimiz düktil borularda bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış yeni hatlar sorunsuz şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Kuzey hattında da patlakların yaşanmaması için ihale edilmiş olup, 21 kilometrelik kısım daha düktil borularla yenilenecektir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum boru hattı
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