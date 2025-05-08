Bodrum'da ana ishale hattı patladı ortalık savaş alanına döndü!

Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı.



EVLERİ SU BASTI ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı. O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı.



EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü. İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

Site sakinlerinden Büşra Kaptan, "İsale hattı büyük bir gürültüyle patladı. Akan sular sitemizde tahribata neden oldu" dedi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır