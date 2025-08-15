Bodrum'da arıza yapan tekne karaya oturdu! 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarıldı

Olay, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Teknede bulunan 3 vatandaş, herhangi bir çarpma ya da yaralanma olmaması için karaya çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye götürdü. Teknenin daha sonra bölgeden alınacağı öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır