Bodrum'da arıza yapan tekne karaya oturdu! 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarıldı

Bodrum açıklarında arıza yapan tekne sürüklenerek karaya oturdu. Teknede bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Bodrum'da arıza yapan tekne karaya oturdu! 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarıldı

Olay, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu.

Bodrum da arıza yapan tekne karaya oturdu! 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarıldı 1

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Teknede bulunan 3 vatandaş, herhangi bir çarpma ya da yaralanma olmaması için karaya çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye götürdü. Teknenin daha sonra bölgeden alınacağı öğrenildi. (DHA)

Bodrum da arıza yapan tekne karaya oturdu! 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarıldı 2

Bodrum tekne
