Bodrum’da aynı istikamete giden iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis- Akyarlar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat K. idaresindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 motosikletle çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de devrilen motosikletlerden yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır