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Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı.

Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerden bazıları denize girmeyi tercih ederken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

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Özel plaj işletmelerinde ise bazı vatandaşlar düzenlenen etkinliklere katıldı.

(DHA)Bu içerik DHA tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum tatil
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