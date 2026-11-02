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Polis ve gazeteci taklidi pahalıya patladı! İzmir Adliyesi'nde boy gösteren sahtekar yakalandı

İzmir'de sahte polis ve sahte gazeteci şahıs yakayı ele verdi. İzmir Adliyesi'nde boy gösterip sosyal medyada silah da teşhir ederek gösteriş yapan şahıs yakalanıp tutuklandı.

Polis ve gazeteci taklidi pahalıya patladı! İzmir Adliyesi'nde boy gösteren sahtekar yakalandı

Emniyet ekipleri, sosyal medyada polis ve gazeteci taklidi yaparak sahte paylaşımlar yapan ve silah teşhirinde bulunan şüphelinin izini sürdü. Şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Polis ve gazeteci taklidi pahalıya patladı! İzmir Adliyesi nde boy gösteren sahtekar yakalandı 1

POLİS KİMLİĞİ VE EL TELSİZİYLE DOLAŞIYORDU

Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medya platformlarında Emniyet Teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak ’Polis Haber’ ve ’Basın Polis’ gibi ibareler yerleştiren kişiye yönelik ortak çalışma başlattı.

Polis ve gazeteci taklidi pahalıya patladı! İzmir Adliyesi nde boy gösteren sahtekar yakalandı 2

Yürütülen çalışmalar neticesinde, A.U.Ş. isimli şüpheli şahsın hem polis hem de gazeteci rolüne büründüğü tespit edildi.

Polis ve gazeteci taklidi pahalıya patladı! İzmir Adliyesi nde boy gösteren sahtekar yakalandı 3

Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıyan zanlının, başta İzmir Adliyesi olmak üzere birçok farklı noktada görevli gibi gezindiği belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIYORDU

Şüpheli şahsın sosyal medya hesaplarında "İzmir Adliyesi’nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı, duruma göre bazen polis bazen de basın mensubu taklidi yaptığı ortaya çıktı.

Polis ve gazeteci taklidi pahalıya patladı! İzmir Adliyesi nde boy gösteren sahtekar yakalandı 4

TABANCA VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik şube müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan aramalarda namlu ağzı açık olduğu görülen bir adet tabanca, bu tabancaya ait içi boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli dört fişek, bir adet TYT marka el telsizi ile Polis ibareli sekiz kokart ve kimlik bulundu.

Polis ve gazeteci taklidi pahalıya patladı! İzmir Adliyesi nde boy gösteren sahtekar yakalandı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir gazeteci telsiz
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