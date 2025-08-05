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Bodrum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Erman K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bodrum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Kenan K. ile Güven K. ve kardeşi Erman K, arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan K, bıçakla Erman K'yi kalbi, Güven K'yi de sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Erman K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yaralı yakaladı. Tedavisi için hastaneye kaldırılan Kenan K'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

(AA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum kavga
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