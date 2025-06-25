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Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 161 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlarla yapılan deniz dibi temizliğinde 161 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 161 kilogram atık çıkardı

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Yalıkavak Mahallesi önlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince deniz dibinden 161 kilogram atık toplandı.

Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Yalıkavak sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Etkinlik için Bodrum Belediyesine teşekkür eden Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, tatilcilerden ve vatandaşlardan atık atmamalarını, denizleri temiz tutmalarını istedi.

Deniz dibi temizliği, 2 Temmuz'da Gündoğan sahilinde devam edecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Bodrum
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