Bodrum'da korkunç olay! İnşaata götürdükleri kadına tecavüz edip video çektiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yalıkavak Mahallesi Gökçebel Mevkii’nde yol kenarında dolmuş bekleyen Özbekistanlı M.S.'nin yanına bir araç geldi. Araçtaki şahıslar kadına, kendisini gideceği yere kadar bırakabileceklerini söyledi.

İNŞAATA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİLER

Anterhaber'de yer alan bilgilere göre araçta bulunan orta yaşlı iki sapık, kadını zorla inşaata götürdü. Kadını sürükleyerek inşaata sokan şahıslar daha sonra burada M.S.'ye tecavüz etti.

BİRİ TECAVÜZ EDERKEN DİĞERİ VİDEO ÇEKTİ!

İddialara göre şahıslardan biri kadına tecavüz ederken, diğeri de o anları kaydetti. M.S.'yi şikayette bulunması durumunda videoyu sosyal medyada yayınlamakla tehdit eden sapıklar daha sonra kadının çantasını telefonunu ve üzerindeki parasını alarak olay yerinden kaçtı.

BİR EVE GİDİP YARDIM İSTEDİ

M.S., yaşadığı korkunç olayın ardından inşaattan çıkarak yakındaki bir eve gitti ve yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.S. Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis iğrenç olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

"CEZASIZLIK POLİTİKALARINA BAŞVURULMADAN CEZALANDIRILMALIDIR"

Kaçan sapıkların yakalanması için çevredeki kameralar incelemeye alındı. Öte yandan tecavüz olayından sonra Bodrum Kadın Platformu bir açıklama yayınladı ve duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Dün Bodrum’da göçmen bir kadın, iki erkek tarafından tecavüze uğradı. Biz kadınlar biliyoruz ki bu saldırılar; gücünü kadın düşmanı politikalardan almaktadır.

Failler derhal yakalanmalı ve erkek adaletin cezasızlık politikalarına başvurulmadan cezalandırılmalıdır" denildi.