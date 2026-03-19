Bodrum'da korkunç olay! İnşaata götürdükleri kadına tecavüz edip video çektiler

Bodrum'da evine gitmek için dolmuş bekleyen Özbekistan uyruklu M.S. (36) yanına yanaşan araçtaki şahısların kendisini gideceği yere kadar bırakma teklifini kabul etti. Kadın araca binerken, araçtaki orta yaşlı iki sapık M.S.'yi inşaata götürdü. M.S.'yi sürükleyerek inşaata sokan sapıklar, kadına burada tecavüz etti. Bir erkek kadına tecavüz ettiği sırada diğeri o anları kaydetti. M.S.'yi şikayetçi olması durumunda görüntüleri yaymakla tehdit eden sapıklar daha sonra kaçtı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yalıkavak Mahallesi Gökçebel Mevkii’nde yol kenarında dolmuş bekleyen Özbekistanlı M.S.'nin yanına bir araç geldi. Araçtaki şahıslar kadına, kendisini gideceği yere kadar bırakabileceklerini söyledi.

İNŞAATA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİLER

Anterhaber'de yer alan bilgilere göre araçta bulunan orta yaşlı iki sapık, kadını zorla inşaata götürdü. Kadını sürükleyerek inşaata sokan şahıslar daha sonra burada M.S.'ye tecavüz etti.

BİRİ TECAVÜZ EDERKEN DİĞERİ VİDEO ÇEKTİ!

İddialara göre şahıslardan biri kadına tecavüz ederken, diğeri de o anları kaydetti. M.S.'yi şikayette bulunması durumunda videoyu sosyal medyada yayınlamakla tehdit eden sapıklar daha sonra kadının çantasını telefonunu ve üzerindeki parasını alarak olay yerinden kaçtı.

BİR EVE GİDİP YARDIM İSTEDİ

M.S., yaşadığı korkunç olayın ardından inşaattan çıkarak yakındaki bir eve gitti ve yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.S. Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis iğrenç olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

"CEZASIZLIK POLİTİKALARINA BAŞVURULMADAN CEZALANDIRILMALIDIR"

Kaçan sapıkların yakalanması için çevredeki kameralar incelemeye alındı. Öte yandan tecavüz olayından sonra Bodrum Kadın Platformu bir açıklama yayınladı ve duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Dün Bodrum’da göçmen bir kadın, iki erkek tarafından tecavüze uğradı. Biz kadınlar biliyoruz ki bu saldırılar; gücünü kadın düşmanı politikalardan almaktadır.
Failler derhal yakalanmalı ve erkek adaletin cezasızlık politikalarına başvurulmadan cezalandırılmalıdır" denildi.

İran, İsrail'i dünyaya bağlayan noktayı vurdu! ABD'yi yüz milyonlarca dolar zarara uğrattı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

