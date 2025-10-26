HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası sonrası sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum’da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Bodrum Kalesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kalesi önlerinde demirletilerek emniyete alındı.

(İHA)

25 Ekim 2025
25 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari hudut hattında 36 kilo altın ele geçirildiHakkari hudut hattında 36 kilo altın ele geçirildi
Türk Yıldızları’ndan Edirne’de gösteri uçuşuTürk Yıldızları’ndan Edirne’de gösteri uçuşu
Anahtar Kelimeler:
Bodrum tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.