Bodrum’da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası sonrası sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
26.10.2025 19:09
Bodrum Kalesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kalesi önlerinde demirletilerek emniyete alındı.
