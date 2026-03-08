Bodrum'da otomobil kontrolden çıkıp iş yerine girdi: 3 yaralı

Harun A'nın (32) kullandığı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir işletmeye girip devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Harun A. ile yolcular Hüzeyma A. (22) ve Berkay Samet T. (29) ekiplerin çalışmasıyla güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kara yolunu aşıp iş yerine hızla girmesi ve ortamı dumanın kaplaması yer alıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır