Bodrum'da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rastgele açtı.

POMPALI TÜFEK DEHŞETİ! RASTGELE ATEŞ ETTİ

Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, L.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

İŞ YERİ VE OTOMOBİL İSABET ALDI

Olay yerinde yapılan incelemede ise 4 boş kartuşa rastlarken, işletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, L.A.’nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs, gönül ilişkisi yaşadığı kadının çalıştığı işletmeye tüfekle ateş açtı.



Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı pic.twitter.com/mgzQq3X4kc — Mynet (@mynet) July 4, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır