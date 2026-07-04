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Bodrum'da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

Muğla’nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen L.A., bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum'da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rastgele açtı.

Bodrum da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada 1

POMPALI TÜFEK DEHŞETİ! RASTGELE ATEŞ ETTİ

Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, L.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Bodrum da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada 2

İŞ YERİ VE OTOMOBİL İSABET ALDI

Olay yerinde yapılan incelemede ise 4 boş kartuşa rastlarken, işletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bodrum da pompalı tüfekle rastgele ateş açtı; o anlar kamerada 3

Görüntülerde, L.A.’nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla pompalı tüfek saldırı
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