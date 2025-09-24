HABER

Bodrum’da scooter ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde scooter ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bodurm ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.U. yönetimindeki scooter ile E.B.K. idaresindeki 48 ALH 365 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü, scooter sürücü ve scooter arkasındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Scooter sürücüsü A.U. ve yolcu V.A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görütülerde motosiklet ile scooterın çarpışma anı ve yola savrulmaları yer aldı.

(İHA)

