Bodrum’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Umut Yöntem sevk ve idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile A.Z., sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralı M.Z. ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Yöntem’in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

