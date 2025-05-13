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Bodrum'da turistlerin can pazarı! Sürat teknesi deniz yatağına çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

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Bodrum'da Polonyalı turistlerin su yatağı eğlencesi korkunç bir sonla bitti. Deniz yatağının sürat teknesine çarpmasıyla 3 turist yaralandı. Kontrolsüz manevra yaparak kazaya neden olan sürat teknesi kaptanı gözaltına alındı.

Ekol TV'nin özel haberine göre; Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde denizde feci bir kaza meydana geldi. Lüks bir otel önünde bulunan su sporları işletmesinde sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağı, parkur iskelesinde bulunan sürat teknesine çarptı. Olayda Polonya vatandaşı 3 turist, deniz yatağından fırlayarak sürat teknesine çarptı ve yaralandı.

3 TURİST YARALANDI

Kazada yaralanan Kamil A. B. (46), Kawa D. (36), Kaim J. H. (47) hastanede tedavi altına alındı. Kamil A. B.’nin ağır yaralı olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Tekneyi kullanan su sporları kaptanı H.I. (56) ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaptanın kontrolsüz manevra yapması sonucunda kazanın meydana geldiği anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

Kazada yaralanan kişiler kaptandan şikayetçi olurken Bodrum Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum turist
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