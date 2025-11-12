HABER

Bodrum’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince bir otele yapılan baskında yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekiplerce otel odasına düzenlenen operasyonda 735 gram skunk maddesi, 575 gram pinaca maddesi (Yaklaşık 6 kilogram Bonzai üretilebilecek hammadde), 255 gram bonzaİ ve 56 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

En Çok Aranan Haberler

