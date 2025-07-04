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Bodrum'da yangın çıkan tekne sulara gömüldü! 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan tekne batarken, 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.

Bodrum'da yangın çıkan tekne sulara gömüldü! 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı

"My Lover" isimli 27 metrelik gulette, Datça Mersincik Koyu'ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na seyir halindeyken bir kabin içerisinde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre elektrik kablolarından çıktığı değerlendirilen yangına teknedeki personel tarafından müdahale edildi.

Tekne kaptanının yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu yönlendirildi. Teknedeki 8'i Polonya uyruklu 13 kişi kurtarıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında açığa sürüklenen tekne battı.

Yangına müdahale ve teknenin battığı anlar ekiplerin cep telefonu kamerasınca görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum tekne
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